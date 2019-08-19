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Benzin ve motorine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 17 kuruş, benzine ise 6 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıyacak.

19.08.2019 16:29
Benzin ve motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına 17 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 6 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

MOTORİNİN LİTRESİ İSTANBUL'DA 6,18 LİRAYA YÜKSELECEK

Başkent Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,24 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,01 liradan 6,18 liraya, İzmir'de 6,09 liradan 6,26 liraya yükselecek.

BENZİNİN LİTRESİ İSTANBUL'DA 6,60 LİRA OLACAK

Ankara'da ortalama 6,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,54 liradan 6,60 liraya, İzmir'de 6,62 liradan 6,68 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzin ve motorine zam geldi

İstanbul, Ekonomi, Güncel

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