Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi

Petrol fiyatlarının düşüşüyle yapılan indirimlerin ardından benzin ve motorine bu kez zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 11 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"21 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 4, motorinde 11 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan motorinin litre 5,39 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,18 liradan 5,29 liraya, İzmir'de 5,30 liradan 5,41 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,32 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,23 liraya , İzmir'de 5,29 liradan 5,33 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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