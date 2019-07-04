Son dakika! Benzine 11 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 11 kuruş indirim geldi. Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"05/07/2019 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 11 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

BENZİN İSTANBUL'DA 6,97 LİRAYA DÜŞECEK

Yapılan indirim sonrası Ankara'da ortalama 7,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,05 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,08 liradan 6,97 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,04 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

HAFTA BAŞINDA 27 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

2 Temmuz itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına hafta başında 27 kuruş zam yapılmıştı.