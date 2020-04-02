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Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki değişim hemen hemen her gün akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimin gerçekleşmesiyle İstanbul'da benzin fiyatı 5 liranın altına gerileyerek, 4,97 liraya düşecek.

02.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:35

Petrol fiyatlarında yaşanan değer kaybı akaryakıt fiyatlarında her gün değişikliğe neden oluyor. Dün benzine yapılan 8 kuruşluk zammın ardından bu kez de indirim gündeme geldi. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzinin litresine 14 kuruş indirim bekleniyor.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından Ankara'da ortalama 5,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,06 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul 'da 5,11 liradan 4,97 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,06 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Etiketler: İstanbul, Ekonomi, Güncel

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Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek

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Haberler ›› Ekonomi ››Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek - Ekonomi

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