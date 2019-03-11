Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geldi

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzinde 15 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'dan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.

"POMPAYA YANSIYACAK ŞEKİLDE ARTIŞ OLMUŞTUR"

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"12/03/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 15 krş/lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

EN SON İKİ HAFTA ÖNCE ZAM GELMİŞTİ

Benzine ve motorine en son zam 26 Şubat tarihinde yapılmıştı. Bu tarihte motorin 28 kuruş, benzin ise 17 kuruş zamlanmıştı.