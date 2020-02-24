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Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıyacak.

24.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:04

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 16 kuruş zam geldi. Fiyat artışının pompa fiyatlarına yansıyacağı öğrenildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 6,82 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,89 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 6,99 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Benzine Pazartesi gününden itibaren 16 kuruşluk zam bekleniyorBenzine Pazartesi gününden itibaren 16 kuruşluk zam bekleniyor

Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi

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