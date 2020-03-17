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Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 25 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim, pompa fiyatlarına yansıyacak.

17.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:39

Petrol fiyatlarında yaşanan değer kaybı sonrası benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruşluk indirim yapıldı. İndirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

İndirimin ardından Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5,60 liradan 5,35 liraya; İzmir'de 5,70 liradan 5,45 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

3 GÜNDE 1 LİRA 11 KURUŞ İNDİRİM GELMİŞTİ

Akaryakıt indirimleri ilk olarak 10 Mart tarihinde başladı. 10 Mart'ta benzine 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş indirim gelmişti. 13 Mart tarihinde ise benzine 51 kuruşluk bir indirim daha gelmişti. Böylece üç gün içerisinde benzinde 1 lira 11 kuruşluk indirim gerçekleşmişti. Dün ise benzine 7 kuruşluk zam yapılmıştı.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Öte yandan, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretim kesintisi konusunda anlaşamaması geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarının yüzde 30'dan fazla değer kaybetmesine neden olmuştu. Koronavirüs salgınının tüm dünyada hızla yayılmasıyla birlikte bu hafta petrol fiyatları bir kez daha çakıldı. Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına geriledi.

Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Etiketler : Ekonomi, Güncel

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