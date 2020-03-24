Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 22 kuruş indirim geldi.Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak olan indirimin pompa fiyatlarına da yansıyacağı belirtildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 22 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,04 liraya, Ankara'da 5,13 liraya, İzmir'de 5,14 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.