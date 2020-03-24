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Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 22 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

24.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:37

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 22 kuruş indirim geldi.Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak olan indirimin pompa fiyatlarına da yansıyacağı belirtildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 22 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,04 liraya, Ankara'da 5,13 liraya, İzmir'de 5,14 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Etiketler : Ekonomi, Güncel

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Benzine büyük indirim geldi!

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