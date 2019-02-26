Son Dakika! Benzine İndirim Geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim yapıldı. Yapılan 11 kuruş indirimin pompa fiyatlarına yansıyacağı öğrenildi.

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

Dün benzine 17 kuruş ve motorine 28 kuruş yapılan zammın ardından bugün benzine 11 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

ANKARA'DA 6,50 TL, İSTANBUL'DA 6,43 TL OLACAK

Ankara'da ortalama 6,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,50 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,54 liradan 6,43 liraya, İzmir'de 6,59 liradan 6,48 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.