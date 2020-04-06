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Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

06.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:32

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 15 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompa fiyatlarına da yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"7 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde15 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,17 liradan 5,32 liraya, İzmir'de 5,26 liradan 5,41 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Etiketler: Ekonomi, Güncel

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Benzine 15 kuruş zam geldi
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