29.05.2019 20:56
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Beşiktaş, Adem Ljajic'i KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Adem Ljajic'i 6,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bonservis ücreti, 2 yılda ödenecek

Beşiktaş, Adem Ljajic'in 6.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılarak kadroya katıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Torino Kulübü'nden 2018-2019 sezonu için kiralananprofesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe ilave 3futbol sezonuiçin 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6.500.000 Avro ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Beşiktaş, Adem Ljajic'i KAP'a bildirdi! Torino, Adem Ljajic, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (4)
SABRİ: Helal Olsun Fikret Başkana Süper Transfer , Adem 2 seneye En az 10-15 Milyon Euro Eder.
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KARTAL: çok güzel olmuş . . . keşke ve de inşallah da hep böyle bir solukta bitse bu transferler . . .
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KARAKARTAL: Sağlam 2-3 adam daha almamız lazım
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KARA MÜDÜR: Hayırlı Olsun.
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