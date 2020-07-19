Beşiktaş, derbide F.Bahçe’yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi

Süper Lig'de 33. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisi oynandı. Dolmabahçe'de iki ezeli rakibi karşı karşıya getiren maçta kazanan 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Domagoj Vida ve 70. dakikada Gökhan Gönül kaydetti.

VEDAT MURIQI ATILDI

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi 25. dakikada kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Fenerbahçe'de Deniz Türüç gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 56 yaptı ve Şampiyonlar Ligi şansını sürdürdü. 50 puanda kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi şansını kaybetti.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 18: Caner'in kullandığı serbest atışa ceza sahasında Vida kafayı vurdu, şutu yandan az farkla auta çıktı.

Dakika 19: Önce Muriqi, ardından Emre'nin ceza sahasından çektiği iki şutta da başarılı olan kaleci Ersin topu kornere çeldi.

Dakika 25: VAR kontrolünde yapılan incelemenin ardından Vedat Muriqi, Domagoj Vida'nın bileğine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü.

Dakika 33: Ceza sahasında oluşan karambolün ardından seken topu önünde bulan Emre Belözoğlu'nun gelişine vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

Dakika 38: Hasan Ali'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Ersin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

İKİNCİ YARI

Dakika 47: Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını kaleci Altay rahatça kontrol etmek üzereyken topu elinden kaçırdı, devamında Lens'in vuruşu ise ondan sekti ve Serdar Aziz topu uzaklaştırdı.

Dakika 55: Beşiktaş'ta Burak'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Altay yumruklayarak uzaklaştırdı.

Dakika 63: Boyd'un ceza sahasının sol çaprazından içeri çevirdiği topu tamamlayan Vida ağları havalandırdı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Dakika 70: Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün attığı golle skoru 2-0'a getirdi.