Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisini Bülent Yıldırım Yönetecek

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Bülent Yıldırım'ın yöneteceği açıklandı. Bülent Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz yapacak. 4. hakem ise Serkan Tokat oldu.
Bülent Yıldırım'ın bu sezon ki Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları:
Beşiktaş 2-1 Akhisarspor
Beşiktaş 4-1 Rizespor
Akhisarspor 3-0 Fenerbahçe
Antalyaspor 2-6 Beşiktaş
İŞTE 23. HAFTANIN HAKEMLERİ:
22 Şubat Cuma:
20.30 Göztepe-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
23 Şubat Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya
24 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
25 Şubat Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
Bülent Yıldırım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor