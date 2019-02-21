21 Şubat 2019, 11:28
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Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisini Bülent Yıldırım Yönetecek

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Bülent Yıldırım'ın yöneteceği açıklandı. Bülent Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz yapacak. 4. hakem ise Serkan Tokat oldu.

Bülent Yıldırım'ın bu sezon ki Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları:

Beşiktaş 2-1 Akhisarspor

Beşiktaş 4-1 Rizespor

Akhisarspor 3-0 Fenerbahçe

Antalyaspor 2-6 Beşiktaş

İŞTE 23. HAFTANIN HAKEMLERİ:

22 Şubat Cuma:

20.30 Göztepe-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

Bülent Yıldırım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (35)
CAPS: Fenev bu maçı alır da neresine kaç tane alır
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U.LEO: her ne kadar nefret etsem de, fenerbahçe nin sentetikçilere şaplağı yapıştırmasını temenni ediyorum. yoksa bu müptezellerin kafa ütülemeleri çekilmiyor. kestane mesut un saçmalıklarını çekerim daha iyi. saldır lan fener. . .
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YORUMCU: AYVAYI YEDİK (FB''Lİ)
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SERT: herkes bu elemanın yöneteceğini önceden biliyordu. nasıl oluyor bu iş? sonra tiyatro deyince.... töbeeee...
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