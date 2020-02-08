Haberler » Spor » Son Dakika: Beşiktaş, Gaziantep'i 3-0 yendi - Spor

Son Dakika: Beşiktaş, Gaziantep'i 3-0 yendi

Son dakika: Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Gaziantep'i 3-0 mağlup etti. Böylelikle Sergen Yalçın siyah-beyazlı takımın başında 2. maçında 2. galibiyetini aldı.

08.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:13

Süper Lig'in 21. haftasında , 'i Vodafone Park'ta konuk etti. Alper Ulusoy'un yönettiği mücadeleyi siyah-beyazlı takım 3-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 70. dakikada Boateng ve 90+5'te Jeremain Lens kaydetti. Öte yandan Beşiktaş'ın ofsayt nedeniyle 4 golü iptal edildi. Bu skorla Beşiktaş, Sergen Yalçın direktörlüğünde 2 maçta 6 puan kazandı.

BEŞİKTAŞ HAFTAYA BAŞAKŞEHİR İLE KARŞILAŞACAK

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 36 puana yükseltti. Gazaintep FK 27 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Öte yandan Gökhan Gönül, gördüğü sarı kart nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Son Dakika: Beşiktaş, Gaziantep'i 3-0 yendi

Vodafone Park, Sergen Yalçın, Gaziantep, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 20:05:38