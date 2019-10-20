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Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu!

Son dakika: Beşiktaş'ın 34. başkanı; Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi oldu.

20.10.2019 21:31

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34. başkanı oldu. Serdal Adalı ve ekibi, yeni başkan Çebi'yi tebrik ederek salondan ayrıldı.

Ahmet Nur Çebi yönetimi şu şekilde:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler:Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu!

Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

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