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Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Son dakika: Beşiktaş, İtalyan temsilcisi Fiorentina'da forma giyen Ganalı futbolcu Kevın-Prınce Boateng'i 1,5 yıllığına kadrosuna kattı. Sağlık kontrollerinin ardından Boateng ile sözleşme imzalanacak.

31.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:31

Ara transfer döneminin son gününde bombayı patlattı. Siyah Beyazlılar, Ganalı futbolcu Kevın-Prınce Boateng'i 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

SEZON SONUNA KADAR 350 BİN EURO KAZANACAK

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, transfer döneminin bitimine dakikalar kala Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Boateng, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar 350 bin euro kazanacak.

BU SEZON BİR GOL ATMA BAŞARISI GÖSTERDİ

Fiorentina ile bu sezon 15 maça çıkan Ganalı futbolcu Kevın Prince Boateng, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (14)
BENCE:15 maç diyosunuzda sonradan girmiş olabilir yani ona bakarsanız yanılma olur kaç dakika forma giydiği daha önemli istatistik bence tüm oyuncular için örnek mor emre
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YUNUS EMRE:15 MAÇTA 1 GOL O DA PENALTI DAN :)
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VATANDAŞ:iyi bir futbolcu 350 bin euroya oynarmı oradan kıyaslayın ne kadar iyi olduğunu
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1 2
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SEMT-İ SAKARYA:Şaka dimi bu adam hiçmi araştırmadı beşiktaşı
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4 7
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KARTAL2020:Besiktasin nesini arasdiracak sonucda türkiyenin en BÜYÜK takimi !!!!
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4 4
MEMLEKETİM:Bu denyonun gezmedigi Ülke kalmadi siz bombadan bahsediyorsunuz. Dikkat etsinlerde bomba ellerinde patlamasin.
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12 9
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GS:Kurtarıcı:))) alemsin 8taş
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BJK:falcao mu kurtarıcı:)
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ANTİ CİMBOŞ:Ya 6saray bu adam Malcao dan iyidir. Sen içini ferah tut
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13 3
BJK:çok ayıp biz size 6 taş dedikmi
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