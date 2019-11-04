Son Dakika: Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne yol açan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şoför Necdet K., bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Necdet K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akıllara durgunluk veren olayın ardından halk otobüsü şoförünün bıçak taşıması sorgulanırken ilginç detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Durağa dalan ardından bir kişiyi bıçaklayıp denize atlayan şoförün 2 yıl önce psikoteknik testten geçtiği açıklandı. Otobüs şoförlerinin 5 yılda bir bu teste tabii tutulduğu anlaşıldı.

KAMERALAR BOZUK

Herkes olayı tetikleyecek bir neden ararken, peşe peşe gelen açıklamalarda otobüs içinde şoförle bir tartışma yaşanmış olabileceği savunuldu. Görgü tanıkları sağlıklı bilgi vermezken, araç içinde neler yaşandığı merak konusuydu.

Yetkililer de olayı aydınlatacak araç içi güvenlik kamerası görüntülerine yöneldi. Ne var ki kameraların bozuk olduğu ve olay sırasında kayıt alınmadığı ortaya çıktı.

ŞOFÖR SABIKALI ÇIKTI

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Necdet K.'nın yapılan ilk incelemesinde "Taksirle yaralama" ve "Kasten yaralama" suçlarından iki ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Son dakika haberine göre; otobüsü şoförü Necdet K. adliyeye sevk edilmişti. Adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şoför Necdet K. tutuklandı.

OLAYDAN SONRA DENİZE ATLAMIŞTI

Beşiktaş Caddesi'nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet K., duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Necdet K., polis tarafından gözaltına alınmıştı.

"POLİS YOK MU, ÖLDÜRÜN BENİ"

Otobüs şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polis yok mu? Öldürün beni" şeklinde bağırdığı duyuluyor. Denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.

Necdet K.'nın babası da olay yerine geldi.