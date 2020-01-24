Son Dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti

Sezon başında siyah-beyazlı takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, ligde, Avrupa'da ve kupada başarılı sonuçlar alamadı. Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda eden, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenen, Süper Lig'de de aldığı kötü sonuçlarla zirvenin uzağında kalan Beşiktaş 'ta bugün Başkan Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı arasında bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda kötü gidişatın nedenleri tartışılırken, Avcı ile yolların ayrılmasına karar verildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.

28 MAÇTA 14 MAĞLUBİYET ALDI

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 28 maça çıktı. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 11 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 14 kez sahadan mağlup ayrıldı.

SON OLARAK BB ERZURUMSPOR'A YENİLDİ

Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasında özellikle evinde oynadığı son 2 karşılaşmadaki mağlubiyetler büyük rol oynadı. Ligde lider Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu.

İKİNCİ HAYAL KIRIKLIĞI

Medipol Başakşehir'in başında istikrarlı görüntüsüyle dikkati çeken Avcı'nın ikinci farklı denemesi de kısa sürdü. Teknik direktör olarak Medipol Başakşehir dışında kulüp bazında Süper Lig'de sadece Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, 2011 yılında başına geçtiği A Milli Futbol Takımı'nı da 2013'te bırakmak zorunda kalmıştı.

ALİ NAİBİ İLE DE YOLLAR AYRILDI

Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından bu sezon tüm transferlerde tek yetkili olan Sportif Direktör Ali Naibi ile de yollar ayrıldı.