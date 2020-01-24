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Son Dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti

Son dakika: Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Avcı'nın ardından Sportif Direktör Ali Naibi ile de yollar ayrıldı. Avcı, Beşiktaş'ın başında çıktığı 28 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 mağlubiyet yaşadı.

24.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:30

Sezon başında siyah-beyazlı takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, ligde, Avrupa'da ve kupada başarılı sonuçlar alamadı. Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda eden, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenen, Süper Lig'de de aldığı kötü sonuçlarla zirvenin uzağında kalan 'ta bugün Başkan Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı arasında bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda kötü gidişatın nedenleri tartışılırken, Avcı ile yolların ayrılmasına karar verildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.

28 MAÇTA 14 MAĞLUBİYET ALDI

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 28 maça çıktı. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 11 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 14 kez sahadan mağlup ayrıldı.

SON OLARAK BB ERZURUMSPOR'A YENİLDİ

Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasında özellikle evinde oynadığı son 2 karşılaşmadaki mağlubiyetler büyük rol oynadı. Ligde lider Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu.

İKİNCİ HAYAL KIRIKLIĞI

Medipol Başakşehir'in başında istikrarlı görüntüsüyle dikkati çeken Avcı'nın ikinci farklı denemesi de kısa sürdü. Teknik direktör olarak Medipol Başakşehir dışında kulüp bazında Süper Lig'de sadece Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, 2011 yılında başına geçtiği A Milli Futbol Takımı'nı da 2013'te bırakmak zorunda kalmıştı.

ALİ NAİBİ İLE DE YOLLAR AYRILDI

Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından bu sezon tüm transferlerde tek yetkili olan Sportif Direktör Ali Naibi ile de yollar ayrıldı.

Son Dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti

Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Güncel


HABER YORUMLARI (51)
ABBAS YOLCU:Peki 36 milyoncuğu kim verecek nasıl verecek en çok merak ettiğim konu o...........
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....:Fabio Capello gelmeli!
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YUNUS:İnşaallah tüpçü, fikret ve avcıdan sonra bir başka bjk düşmanı gelmez. Onlar hepsi proje gibi bjk yi seviye düşürdüler. Bjk yenilebilir ama oynarda yenilir. Tarihte böyle uyduruk görmedik takımı. Avcı başakşehirde başarılıydı arkasında büyük güç vardı hala var şimdide thy var başakşehirin. Siyaset spora girdi başakşehir dev oldu avcı olmasada dev.
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HALİL GIDA:mourinho gelse bile faydası olmaz. . ! önce, futbolcuların parasını zamanında vereceksin. . ! buna rağmen oynamazlarsa öttüreceksin. . !
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AYHAN KURT:Sergen Mergen kimse bu takımı ayağa kaldiramaz Sergen e bu kadar haksızlık yapmayalım adam müneccim değil bu takıma akıllı ise seren gelmez gelse bile n az iki buçuk yıllık sözleşme imzalar ve tarafta da büyük sözler vermez en azından bir buçuk yıl için
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KARTAL:SERGEN GELİYOOOOR ELBET BİRGÜN KAVUŞACAKTIK. . . VE OGÜN GELDİ
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KENAN:SERGEN GELSİN DAHA BETER OLASINIZ İSTİKRAR YOK BAŞARI YOK FENERBAHÇEYLE UĞRAŞMAYA BENZEMEZ BETER OLUN
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HARUN:La yürü git sergenmiş geldi 50 yaşına daha tam sezon çalışamadı. Gelecek sezon rıza düşünülürse sergen sezon sonuna kadar idare eder. Yerli olacaksa ertuğrul sağlam ya da tayfun korkut düşünülebilir
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METİN:darısı gsarayın başına
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GERÇEKER:aaaaaamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnn.
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