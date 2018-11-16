16 Kasım 2018, 22:33
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Beşiktaş'ta Pepe, Alacakları İçin TFF'ye Başvurdu

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, alacakları için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi. Siyah-beyazlı takımın Portekizli oyuncusu Pepe, alacaklarının ödenmesi için TFF'ye başvurdu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'a paranın ödenmesi gerektiğini bildirdi ve Beşiktaş geçtiğimiz hafta Pepe'ya ödemenin büyük bir kısmını yaptı. Pepe'ye hala küçük bir miktar borç kaldığı belirtildi.

"PEPE, ALACAKLARI İÇİN BANA TALİMAT VERDİ"

Pepe'nin avukatı Burçin Barlas, A Spor'a konuştu. Barlas, "Beşiktaş ve Pepe özelinde bir şey söyleyemem. Pepe alacakları için bana talimat verdi, başvuru yaptık. Alacakların tamamının alınıp alınmadığı hakkında bir şey söyleyemem şu an. Siz bir hizmet veriyorsunuz bir kulübe ve sözleşmeniz var, alacağınız var. Bu alacağı zamanında almak istersiniz. Üzerinden bayağı bir zaman geçince de hukuk yoluna başvurursunuz. Bu çok basit bir durum." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu,Beşiktaş
16 Kasım 2018 Cuma 22:33



YORUMLAR (16)
KENAN: Vida yalama oldu fiko gönül yerine tffye kapak attı benden sana nasihat büyük lokma ye büyük konuşma
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BJK HOLLANDA: Simdi anladik takim neden kotuye gidiyor. Fikret paralar neredeeeeee???????
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ZZ EBANİ: Fikret başkan paralar nerede ??
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BRUT: bizde oynayan parayla değil kalbiyle oynar diyordu orman ne oldu welcome to tff
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20 2
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BODRUM: bunları memlekete koyanda suç gencecik çocuklarımız varken bunlara para saça yonetimler takımları batırdınız:((
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