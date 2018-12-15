Son Dakika! Beşiktaş, Pepe'nin Sözleşmesini Feshetti

Beşiktaş, Pepe ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Ümraniye Nevzat Demir Tesislerindeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı.

1-2 GÜN İÇİNDE TÜRKİYE'DEN AYRILACAK

Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer edilen Pepe, siyah-beyazlı formayla 52 maça çıktı. Yıldız oyuncu 7 gol atarken, 3 de asist yaptı.