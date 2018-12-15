15 Aralık 2018, 17:08
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Son Dakika! Beşiktaş, Pepe'nin Sözleşmesini Feshetti

Son dakika! Beşiktaş, Portekizli oyuncu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Beşiktaş, Pepe ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Ümraniye Nevzat Demir Tesislerindeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı.

1-2 GÜN İÇİNDE TÜRKİYE'DEN AYRILACAK

Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer edilen Pepe, siyah-beyazlı formayla 52 maça çıktı. Yıldız oyuncu 7 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Beşiktaş
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:08



YORUMLAR (3)
MAHONİ: BAŞTA MAZERETÇİ ŞENOL OLMAK ÜZERE ATIBA TOLGAY NECİP VE ERKENCİ KUŞ OĞUZHAN İLE DE YOLLAR AYRILMALI GÜVEN DORUKHAN GİBİ GENÇLERLE DEVAM EDİLMELİ
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HIRBO: HAYALLER PEPE GERÇEKLER PIPI
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PAPA: kadro iyice yaşlandı artık çok gidecek oyuncu var nolur şu takıma genç oyuncu alın artık
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