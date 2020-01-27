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Son Dakika: Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi

Son dakika: Beşiktaş futbol takımı teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın getirildi. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

27.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:30

'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörü belli oldu.

Siyah-beyazlı yönetim, bugün öğle saatlerinde gerçekleşecek toplantı için Vodafone Park'ta bir araya gelirken, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın da toplantıya çağrıldı.

1,5 YILLIK ANLAŞMA

Yapılan görüşmeler sonucu Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Uzun yıllar siyah-beyazlı takımda futbol oynayan ve efsaneleşen Sergen Yalçın, bu kez teknik direktör olarak Beşiktaş'a geri döndü.

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Son Dakika: Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel


HABER YORUMLARI (52)
HERİF:Başta fedarasyon başkanı değişmesi lazım tarafsız değil fedarasyon değişmese fb üç hafta kala şampiyonluğu ilan eder fedarasyon başkanı ıstıfa edecek
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.:SERGEN İLE BİRLİKTE 8TAŞ OLUR SANA 9TAŞ
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BODRUM48:Morinyoda gelse bu kadroyla maç kazanılmaz,hepsini kovacaksın silbaştan yeni takım kuracak sergen
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ÖÖÖJJÖÖÖ:artık beşiktaşlıyım. . . . ilk defa istanbulluyum ama beşiktaşı tutuyorum. . .
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TAYFA:Allah tan fener maçı lig sonuna doğru yoksa şutlarlardı maç sonunda
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KARAKARTAL:Sergen gelecek, dertler bitecek!
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YAV:yav he he, banada 3 çeyrek 1 yarım acısız olsun
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KİMENEEE:işteeeee sonundaaa
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ADINIZI YAZIN:Yazık oldu delikanlıya
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ZARA:beşiktaş teknik direktörlerinin bittiği kulüptür yani köprüden önceki son çıkıştır bundan sonrası intihardır.
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