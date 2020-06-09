Son Dakika: Beşiktaş'ta yol çökmesi

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta araç trafiğine kapalı sokakta yolun çökmesi nedeniyle 1 kişi hafif yaralanırken 16 kumpir dükkanı da boşaltıldı.

09.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:47
Beşiktaş'ta araç trafiğine kapalı sokakta yolun çökmesi nedeniyle 1 kişi hafif yaralanırken 16 kumpir dükkanı da boşaltıldı.
Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokaktaki yolda henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.
Bu sırada sokakta bulunan bir kadın göçük altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredekiler c tarafından göçük altından kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya trafiğine kapattı.
Sokakta bulunan 16 kumpir dükkanı da tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kaymakamlıktan açıklama
Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"İlçemiz Mecidiye Mahallesi Mecidiye köprüsü Sokağında dün akşam saat 23.30 sıralarında göçük meydana gelmiş, olayda bir vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. 112 Acil sağlık ekiplerimizin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan vatandaşımız ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Meydana gelen göçük sebebiyle olay yerinde ilgili kurumlarca gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup başlatılan tahkikat devam etmektedir."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son Dakika: Beşiktaş’ta yol çökmesi

Kaynak: AA

Etiketler: Beşiktaş, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan’a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman’ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım’ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Haber
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Haberler››Güncel››Son Dakika: Beşiktaş'ta yol çökmesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:15: TBB'den Van Büyükşehir Belediyesine araç desteği - Haber 14:15: Araştırma: Titan, Satürn'den sanılandan 100 kat daha hızla uzaklaşıyor - Haber 14:14: Mudanya Esnaf Odasından hijyen kursu - Haber 14:13: Son dakika haberi | Temizlik yaparken apartman boşluğuna düşüp, yaralandı - Haber 14:13: Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı - Haber 12:47: Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi - Haberler 12:24: Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum - Haber 12:17: Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı - Magazin 11:01: Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor - Haber 09:33: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı - Haberler