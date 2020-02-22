Son Dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçı golle başladı! Canlı anlatım

Sergen Yalçınlı Beşiktaş , ligin 23. haftasında sahasında Trabzonspor 'u konuk ediyor. Dev maçı Fırat Aydınus yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor.
CANLI ANLATIM
15' Trabzonspor'da Da Costa sarı kart gördü.
5' GOL! Trabzonspor, Sörloth'un golüyle 1-0 öne geçti.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth