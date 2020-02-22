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Son Dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçı golle başladı! Canlı anlatım

Son dakika: Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor.

22.02.2020 18:47 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:18Son Dakika: Beşiktaş-Trabzonspor maçı golle başladı! Canlı anlatım

Sergen Yalçınlı , ligin 23. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Dev maçı Fırat Aydınus yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

15' Trabzonspor'da Da Costa sarı kart gördü.

5' GOL! Trabzonspor, Sörloth'un golüyle 1-0 öne geçti.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth


Fırat Aydınus, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

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