Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya Sevk Edildi

Beşiktaş, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları, Fenerbahçe ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE A.Ş Kulübü'nün 25.02.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."