26 Şubat 2019, 17:15
»»

Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya Sevk Edildi

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Beşiktaş, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları, Fenerbahçe ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE A.Ş Kulübü'nün 25.02.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Futbol, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (4)
TİMUR: Beşiktaş gazoz kapakları ile aldığı yıldızları tnerciler ne çabuk unuttu nasıl kafa yapiyorsa
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ALEX: fener kümeye diye bağıran tinerciler maç sonunda ağlayarak evlerine gittiler gördünüz mü fener kümeye yi jsjsjs
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
SERTAÇ: İki centilmen kuş !
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
OBJEKTİF: bence ortalığı karıştıran tff ...!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz