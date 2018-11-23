23 Kasım 2018, 11:49
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Beşiktaşlı Pepe, Sakatlığı Nedeniyle 2 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, Polonya ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş, Portekizli stoperi Pepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Portekiz milli takımının Polonya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçı sırasında sağ uyluk arka adalesinde batma ve ağrı hisseden Pepe'nin Porto'da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) yırtık tespit edilmiştir. İstanbul'a dönen Pepe'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" denildi.

Milli futbolcunun, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

23 Kasım 2018 Cuma 11:49



YORUMLAR (2)
MAMAKLI06: bir bılet 1 lıraya :) maas yetmez kiraya kasapdaki siraya bastir ankaragücü bastir ankaragücüüüüü bu nasil baldir bacak kime kismet olacak mini sortlu bayana bastir ankaragücü
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KRTL: Ulan bi golcü muz vardı oda sakatlandı...
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