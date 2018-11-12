Beştepe'den Fransa'ya Sert Yanıt: Cumhurbaşkanımız Siyasi Oyun Oynamakla İtham Edilemez

Fransa Dışişleri Bakanı'nın Kaşıkçı cinayeti soruşturması hakkındaki ifadelerine yanıt veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımızı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı açıklama şöyle:

"CUMHURBAŞKANIMIZI İTHAM ETMESİ KABUL EDİLEMEZ"

"Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili attığı adımlarla ilgili son açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez. Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı bu olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır.

"FRANSA'YA FARKLI ŞEKİLDE MUAMELE EDİLMEDİ"

Cemal Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların birçok dost ülkenin yetkilileriyle paylaşılması, Türkiye'nin gerçeği aydınlatma niyetini açıkça göstermektedir. Kanada Başbakanı Sayın Justin Trudeau da bugün yaptığı basın açıklamasında Türkiye'den kanıtları aldıklarını teyit etmişlerdir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Bu süreçte Fransa'ya farklı şekilde muamele edilmemiştir. Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların Fransız devletinin ilgili birimleriyle paylaşıldığını bu vesileyle teyit ediyorum. 24 Ekim 2018 tarihinde Fransız istihbaratının bir temsilcisine ilgili ses kayıtları dinletilmiş ve kendisiyle aralarında kayıtların deşifresinin de bulunduğu detaylı bilgiler paylaşılmıştır. Eğer Fransız devletinin muhtelif kurumları arasında bir iletişim kopukluğu varsa, bu sorunu çözecek olan Türkiye Cumhuriyeti değil, Fransız makamlarıdır.

"FRANSA'YI MATUF ADIMLARI ATMAYA DAVET EDİYORUZ"

Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir. Buna cinayet emrini kimin verdiği de dahildir. Bu vesileyle Fransa başta olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini bu amaca matuf adımları atmaya davet ediyoruz."