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Son dakika: Beyaz Baretliler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!

Son dakika: Suriye'de 2012 sonunda kurulan ve Beyaz Baretliler olarak bilinen Sivil Savunma ekiplerinin kurucusu olan James Gustaf Edward Le Mesurier'in İstanbul'da ölü bulunduğu bildirildi.

11.11.2019 13:49 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:59

'nda sokakta bulunan erkek cesedinin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi.

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta, Kılıç Ali Paşa Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARAŞTIRMA SONUCU KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

ekiplerince yapılan araştırmada, söz konusu cesedin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi.

Le Mesurier'in eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu.

İlk ifadesinde kocasının uyku ilacı kullandığı ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini anlatan eşinin, eve yabancı bir kişinin girip çıkmadığını anlattığı öğrenildi.

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, binaya yabancı kimsenin giriş çıkış yapmadığını da tespit etti.

Düşmeye bağlı ölüm şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili çalışmasını çok yönlü sürdürüyor.

BEYAZ BARETLİLER'İN KURUCUSU

Le Mesurier Suriye'de muhaliflerin ve Türkiye'nin kontrolündeki alanlarda sivil savunma faaliyeti gösterdiğini savunan Beyaz Baretliler'in kurucusu olarak biliniyor.

Son dakika: Beyaz Baretliler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!

Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (2)
BLA BLA:Ajanın eskisi yenisi olmaz.Demek ki biri fişini çekti
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DURAN TEKERLEK:bütün suikastları Türkiye''de yapıyorlar. bu kadar güvenlik zafiyeti olan bir ülke miyiz biz?
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