Son Dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında açıklama

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptıkları telefon görüşmesinde, ticaret hacmi ve Suriye'nin İdlib kentindeki insani kriz de dahil olmak üzere birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldığını bildirdi.

Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan ve Trump'ın dün bir telefon görüşmesi yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Görüşmede, aralarında ticaret hacminin artırılması çabaları ve İdlib'deki insani kriz hakkındaki ortak endişeler de dahil olmak üzere bir dizi ikili ve bölgesel konular ele alındı." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da dün yaptığı açıklamada, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığını duyurmuştu. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi'nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki lider, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit etti.

İDLİB'DE İŞBİRLİĞİ SÜRECEK

Rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.