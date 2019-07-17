17.07.2019 21:41
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Beyaz Saray'dan S-400 ve F-35 açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan Türkiye'nin S-400 satın almasıyla ilgili açıklamada, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye'nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır" denildi.

Beyaz Saray, "F-35 bu uçakların gelişmiş kapasitesi hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılacak Rus istihbarat toplama platformu ile bir arada bulunamaz" açıklamasında bulundu.

"İLİŞKİLERİMİZİN GÜÇLÜ OLDUĞU TARAFLARDA VAR"

Açıklamada, "ABD, Türkiye'ye Patriot satmaya çalıştı. ABD, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. İlişkilerimizin güçlü olduğu taraflar da var her şey F-35'e bağlı değil" denildi.

Ayrıca Pentagon'dan da Türkiye'nin S-400 almasıyla ilgili gerçekleştirilecek açıklamanın TSİ 22:00'de yapılması bekleniyor.

Beyaz Saray'dan S-400 ve F-35 açıklaması
Beyaz Saray, Türkiye, Güncel

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