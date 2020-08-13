Son Dakika: Beyoğlu'nda 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

Beyoğlu'nda 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, yalnız yaşadığı evde polis ekipleri tarafından ölü bulundu.

Olay, Beyoğlu Firuzağa Mahallesi Türkgücü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3. katındaki dairede yalnız yaşayan Erdinç Ünsal'dan (75) komşuları 2 gündür haber alamadı. Binadan kötü koku gelmeye başlamasının ardından durumu fark eden komşuları, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeriye girdi. Ekipler, Ünsal'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. İnceleme yapan sağlık ekipleri Ünsal'ın hayatını kaybettiği tespit etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri evde kan lekelerinin olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası Ünsal'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 gündür kendisine ulaşamadıklarını kaydeden komşusu Alaattin Evcil, "En son Salı günü saat 07.30 gibi annem görmüş. Ondan sonrada zaten haber alamadık. Kendisini birkaç defa aradık ulaşamadık. En sonunda kokular geliyordu, sinekler gelmeye başladı balkonun önüne. Bu sabah polisi aramaya karar verdik. Polis ekipleri gerekli izni aldıktan sonra çilingirle içeriye girdi. Burada yalnız yaşıyordu" dedi. - İSTANBUL