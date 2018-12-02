Binali Yıldırım, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile Görüşecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Alınan bilgiye göre Yıldırım, saat 14.00'te TBMM'de Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.
YILDIRIM'DAN İADE-İ ZİYARET
Alınan bilgilere göre Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret edecek. Yıldırım'ın göreve geldikten sonra kendisini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na "iade-i ziyaret" gerçekleştireceği belirtiliyor.
ADI BU HAFTA AÇIKLANABİLİR
Öte yandan AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım'ın adının bu hafta açıklanması bekleniyor.
Kemal Kılıçdaroğlu,Binali Yıldırım
02 Aralık 2018 Pazar 12:10