Son Dakika! Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım: Seçimin Patronu YSK'dır, İmamoğlu Bunu Bilmeli

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım açıklama yapıyor. "Seçimin sahibi Yüksek Seçim Kurulu'dur." diyen Yıldırım, "İBB Başkanı yazarak sağa sola gitmenin hava atmanın ne anlamı var. Gördüğüm kadarıyla bir sabırsızlık hali vardır." ifadelerini kullandı.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"SEÇİM BİTMİŞTİR İTİRAZ ŞİKAYET DÖNEMİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Seçimler gerçekleşti ama konuşulmaya devam ediyor. Bu da doğal bir şey Anayasamızın 67. ve 79. maddeleri çok açık. 'Seçimler, yargı denetiminde yapılır' deniyor. Seçimin düzen içinde yapılması yapma yaptırma görevi YSK'ya aittir.

Seçim bitmiştir itiraz şikayet dönemi devam etmektedir. Bu ilk defa olan bir şey değil. Bugüne adar bütün seçimlerde bu gerçekleşmiştir. İlçe seçim kurullarında fedakarca çalışan memurlarımız parti görevlilerimiz var.

"SEÇİMİN PATRONU YSK'DIR"

Seçimin patronu YSK'dır. Seçimin sahibi ne Ekrem İmamoğlu ne de Binali Yıldırım'dır. Seçimin karar vericisi YSK'dır Sayın İmamoğlu'nun bunu görmesi ve kabul etmesi lazım.

"SAYIN İMAMOĞLU ELİNDE MAZBATAN VAR MI?"

Ben şimdi soruyorum sayım İmamoğlu elinde mazbatan var mı? O halde İBB Başkanı yazarak sağa sola gitmenin hava atmanın ne anlamı var. İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır.

"GÖRDÜĞÜM KADARIYLA BİR SABIRSIZLIK HALİ VAR"

Sorumsuzca davranmak toplumu germek ülkeye zarar verir. İstanbul'u idare edecek adayların daha sorumlu hareket etmesi beklenir. Gördüğüm kadarıyla bir sabırsızlık hali vardır. Sanki benim iki katım oy almış da biz oyalamak için bir pozisyon alıyoruz.

"BU MİLLETİN SİNİRİNİ BOZMAYA HAKKINI YOKTUR"

Şiddetle kınıyorum ve İstanbul halkının bize oy versin vermesin her bir hemşerimin oyunun doğru yere gittiğin ortaya çıkarmak benim namus borcumdur. Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur.

Bu millet siyasette birbirine rakip olabilir ama burayı bir Venezuela gibi bir havaya sokma isteyenlere karşı tek yumruk olur. Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin.