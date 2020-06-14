Son Dakika: Bingöl'de 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı

Son dakika: Bingöl'de 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı. Göçük altında kalan 3 kişinin ise kurtarılması çalışmaları sürüyor.

Son Dakika: Bingöl'de 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı
14.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:24

Bingöl Valiliğince saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, Kayapınar köyünde göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin kurtarılmasına çalışıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5.8 şiddetinde deprem meydana geldiği anımsatıldı.

Saat 18.50 itibarıyla Bingöl şehir merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanmanın meydana gelmediği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Kaynarpınar köyü Jandarma Karakolunda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştir. Bu kulübelerden her birinde 1'er Güvenlik Korucusu olmak üzere 2 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, bunlardan biri arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Kaynarpınar köyünde 1'i çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Çocuk göçük altından kurtarılmış olup, diğer vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir."

YEDİSU İLÇESİNDE GÖÇÜK ALTINDAN 5 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Yedisu ilçesinin Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dinarbey-Malkoç yaylasında 2,Elmalı köyünde ise 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, hastaneye sevk edilmiştir. Hasarların tespit edildiği köylerimize ilk etapta ivedi olarak Bingöl AFAD'dan arama-kurtarma araçları ve personelleri sevk edilmiştir. Ayrıca Erzurum, Diyarbakır, Muş, Malatya ve Tunceli illerimizden de arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkmıştır."

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