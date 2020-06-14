Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu

Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde, Kaynarpınar Köyü'nde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu.

14.06.2020 20:46 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:26

Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde, Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan bir güvenlik korucusu şehit oldu.

Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Karlıova/ Kaynarpınar Köyü'nde göçük altında kalan Güvenlik Korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu

ENKAZ ALTINDA KİMSE KALMADI

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ise yaptığı açıklamada, "Depremde çöken kulelerimizden birinin altında kalan kardeşimiz yaralı olarak kurtarıldı, diğer kardeşimiz ise ne yazık ki Hakk'ın rahmetine kavuştu, korucumuz şehit oldu, 6 vatandaşımız enkazdan sağ kurtarıldı, şuan itibariyle enkazda bulunan herhangi bir arkadaşımız kalmadı" dedi.

18 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde 18 kişinin yaralandığı açıkladı.

Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son Dakika: Bingöl’deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Etiketler: Bingöl Valiliği, Karlıova, Güncel, Haber

İlgili Haberler

Son Dakika: Bingöl’de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1’i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldıSon Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı
Bingöl Karlıova’da meydana gelen depremden ilk görüntülerBingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler
Bingöl’deki deprem Erzurum’da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldüBingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü
Prof. Dr. Naci Görür’ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktıProf. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı
Son Dakika: Bingöl’deki deprem sonrası Bakan Soylu’dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altındaSon Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında
Bingöl Karlıova’da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallahBingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Son dakika: 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Haber
Son dakika: 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP’lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
41 yıllık Türk devi Aras Kargo’nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Haber
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü Haber
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Haberler››Güncel››Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:55: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek... - Haber 10:55: Hizan Kaymakamı Köleoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi - Haber 10:55: Kaçak kazı yapanlara "sosyal mesafe" kuralından 15 bin 750 lira para cezası uygulandı - Haber 10:53: İnsanlık, tarihte ilk kez bir denizin değişimine tanıklık ediyor: Akdeniz tropikleşiyor - Haber 10:53: THY Teknik AŞ üs bakım hangarlarının yangın sistemini test etti - Haber 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler 10:17: Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor - Ekonomi 10:15: Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu - Haber 10:08: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir - Haber 10:12: Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı - Magazin