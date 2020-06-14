Son Dakika: Bingöl’deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu

Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde, Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan bir güvenlik korucusu şehit oldu.

Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Karlıova/ Kaynarpınar Köyü'nde göçük altında kalan Güvenlik Korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

ENKAZ ALTINDA KİMSE KALMADI

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ise yaptığı açıklamada, "Depremde çöken kulelerimizden birinin altında kalan kardeşimiz yaralı olarak kurtarıldı, diğer kardeşimiz ise ne yazık ki Hakk'ın rahmetine kavuştu, korucumuz şehit oldu, 6 vatandaşımız enkazdan sağ kurtarıldı, şuan itibariyle enkazda bulunan herhangi bir arkadaşımız kalmadı" dedi.

18 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde 18 kişinin yaralandığı açıkladı.