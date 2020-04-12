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Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.38'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

12.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:08

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde saat 09.38'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Batman, Siirt ve Tunceli'de de hissedildiği belirtildi.

KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 09.38'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Bingöl merkez ile Batman, Siirt ve Tunceli'de de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Son dakika: Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Etiketler: Karlıova, Bingöl, Deprem, AFAD, Güncel
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