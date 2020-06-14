Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı

Son dakika: Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğünde depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldi, 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda." dedi.

14.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:11

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Malatya başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğünde depreme ilişkin açıklama yaptı. Ekinci, "Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldi, 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda." dedi.

BELEDİYEDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan, 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Bingöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Merkez üssü Karlıova ilçemizde meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremden dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da ilk açıklamasında şunları söyledi: "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz."

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Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Etiketler: Karlıova, Deprem, Bingöl, Güncel, Haber

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