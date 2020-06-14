Son dakika! BİR AYDA 8 AYRI EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA

Son dakika haberi: İstanbul'da bir ay içerisinde 8 ayrı eve girerek hırsızlık yapan şüphelilerden ikisi gözaltına alındı.

14.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:26
İstanbul'da bir ay içerisinde 8 ayrı eve girerek hırsızlık yapan şüphelilerden ikisi gözaltına alındı. Şüphelilerin bir eve giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy ve Başakşehir'de geçtiğimiz ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. 8 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarını aynı kişilerin yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri evlerden cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, oyun konsolu, ziynet eşyası, ruhsatlı silah, fotoğraf makinesi, banka kartı ve yaklaşık 60 bin TL nakit para çaldıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen şüphelilerden ikisi, 7 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerden Önder Y.'nin (24) 70 adet, Batuhan R.'nin (21) ise 40 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan Önder Y. ve Batuhan R. adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Görüntülere yansıyan diğer şüphelilerin ise arama çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan maskeli ve şapkalı şüphelilerin bir eve geliş anı ve olay yerinden kaçış anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Son dakika! BİR AYDA 8 AYRI EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Büyükçekmece, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Trump’ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Yargıtay’dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda Haber
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme ’İstismar yok’ dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı Haber
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Bakan Koca, vaka sayısının 1000’in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları Haber
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Haberler››Güncel››Son dakika! BİR AYDA 8 AYRI EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:54: Son dakika haber: Soylu: "Terörle mücadelede jandarmamızın ortaya koyduğu başarı herhangi bir tartışmaya yer... - Haber 12:53: OTOMOBİLDEN CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ KAMERADA - Haber 12:53: Jandarma personelinden Vali Akbıyık'a ziyaret - Haber 12:53: Tandıra düşerek hayatı kaybeden minik Ayşegül annesinin yanına defdenildi - Haber 12:51: Vali Bilmez'den 'Jandarma teşkilatının 181. yıldönümü' mesajı - Haber 11:59: Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı - Haberler 11:52: Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım - Haberler 08:53: Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi - Haber 08:49: Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler