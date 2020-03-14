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Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede

Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin de olduğu 4 ülkeye, Salı gününden itibaren uçuşları askıya aldı.

14.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:17

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve yaklaşık 5 bin 500 insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi bir dizi kararlar aldı. BAE yönetimi, Türkiye 'nin de olduğu 4 ülkeye 17 Mart Salı gününden itibaren uçuşları askıya aldı.

YASAK, İKİNCİ KARARA KADAR DEVAM EDECEK

BAE yönetiminin uçuşları askıya aldığı ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Irak, Lübnan ve Suriye de var. 17 Mart'ta başlayacak uçuş yasağı ikinci bir karara kadar devam edecek.

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Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Ekonomi, Güncel

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