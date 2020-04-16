Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı.

16.04.2020 18:37 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:37

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı"Biz Bize Yeteriz" kampanyasında şu ana kadar 1 milyar 720 milyon lira toplandığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a koronavirüs virüs salgınına karşı alınan tedbirleri NTV'de anlattı. Selçuk, ihtiyaç sahiplerine ödenen bin liralık destek ödemelerinin ikinci fazının haftaya başlayacağını söyledi.

232 BİN FİRMA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURDU

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları;

232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra uygunluğa bakacağız. Hatalı başvuruların sorumluluğu çalışanda olmayacak. Covid-19 salgını süresince yapmak istediğimiz çalışanı korumak ve bunu iş akdi içerisinde yapmak istiyoruz. İşveren isterse işçiyi üç aylığına ücretsiz izne çıkartabilecek. Böylece hem işvereni hem çalışanı korumuş oluyor. Bu fesih yasağı hem tarafları hem istihdamı korumak için oluşturduğumuz bir sistem.

"İKİNCİ BİN LİRALIK YARDIMLARIN ÖDEMELERİ HAFTAYA BAŞLAYACAK"

Her ay gönderdiğimiz periyodik payları 135 milyondan 180 milyona çıkardık ve bu ay iki periyodik pay gönderdik. Faz-2'de belirlediğimiz 2,3 milyon hane var. Biz kriterleri tespti ettik. Umuyoruz ki haftaya 2,3 milyon haneye yardımları ulaştıracağız. Faz-3'te E-devlet üzerinden belirli bir form doldurulacak. Bizim tespit edemeceğimiz ailelere de o kanal üzerinden ulaşılacak.

Son Dakika: ’Biz Bize Yeteriz’ kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Değerli Taş, Güncel

İlgili Haberler

16 Nisan Perşembe koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!16 Nisan Perşembe koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Türkiye’de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı Haberler
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643’e yükseldi Haberler
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643'e yükseldi
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Almanya’da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Haberler
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Haberler ›› Güncel ››Son Dakika: 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:58: Kırgızistan'dan Kovid-19'la mücadele için Türkiye'nin yaptığı yardımlara teşekkür - Haber 19:56: Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan... - Haber 19:55: Theatre stage in Tehran turns into atelier for production of face masks - Haber 19:54: Adana'da toplu taşıma araçlarına Kovid-19 denetimi - Haber 19:52: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 7 bin 89'a ulaştı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 08:51: Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi - Haberler