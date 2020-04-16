Son Dakika: ’Biz Bize Yeteriz’ kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı"Biz Bize Yeteriz" kampanyasında şu ana kadar 1 milyar 720 milyon lira toplandığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a koronavirüs virüs salgınına karşı alınan tedbirleri NTV'de anlattı. Selçuk, ihtiyaç sahiplerine ödenen bin liralık destek ödemelerinin ikinci fazının haftaya başlayacağını söyledi.

232 BİN FİRMA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURDU

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları;

232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra uygunluğa bakacağız. Hatalı başvuruların sorumluluğu çalışanda olmayacak. Covid-19 salgını süresince yapmak istediğimiz çalışanı korumak ve bunu iş akdi içerisinde yapmak istiyoruz. İşveren isterse işçiyi üç aylığına ücretsiz izne çıkartabilecek. Böylece hem işvereni hem çalışanı korumuş oluyor. Bu fesih yasağı hem tarafları hem istihdamı korumak için oluşturduğumuz bir sistem.

"İKİNCİ BİN LİRALIK YARDIMLARIN ÖDEMELERİ HAFTAYA BAŞLAYACAK"

Her ay gönderdiğimiz periyodik payları 135 milyondan 180 milyona çıkardık ve bu ay iki periyodik pay gönderdik. Faz-2'de belirlediğimiz 2,3 milyon hane var. Biz kriterleri tespti ettik. Umuyoruz ki haftaya 2,3 milyon haneye yardımları ulaştıracağız. Faz-3'te E-devlet üzerinden belirli bir form doldurulacak. Bizim tespit edemeceğimiz ailelere de o kanal üzerinden ulaşılacak.