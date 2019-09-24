BM Genel Sekreteri: Körfez'de savaş olabilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri'nin açılışında 193 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarına hitap etti.

BM SAVAŞ SİNYALİ VERDİ

ABD ve İran arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirme yapan Guterres, şöyle konuştu:

"Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırı kabul edilemez. Küçük bir yanlış hesabın büyük bir krize yol açabileceği göz önünde bulundurulduğunda sağduyu ve itidal için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerek"

Bölge ülkelerinin karşılıklı saygı ve iş birliği içinde birbirlerinin iç işlerine karışmadan yaşamasını umut ettiğini vurgulayan Guterres, İran Nükleer Anlaşması'nın ise korunması gerektiğinin altını çizdi.

"DÜNYA İKİYE BÖLÜNÜYOR"

Guterres, ABD ve Çin arasında yaşanan "ticaret savaşı" konusunda da uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Büyük bir kırılmadan korkuyorum. Dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor."

KÖRFEZ'DE SICAK SAATLER

Dün İran ile Suudi Arabistan arasında yaşanan Saudi Aramco saldırısı bölgede yaşanan en sıcak gelişmeydi. Saldırı sonrası Fransa, Almanya ve İngiltere'den İran'a sert tepki gelmişti. ABD de yaşanan olayla ilgili İran'ı sorumlu tutmuştu.

ARAMCO'DA NE YAŞANMIŞTI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, SİHA'larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.