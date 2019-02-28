BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir

BM Soruşturma Komisyonu, İsrail'in geçen yıl Gazze'deki Filistinlilere yönelik ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini ifade etti.
GERÇEK MERMİLERLE ATEŞ AÇTILAR
Birleşmiş Milletler yetkilileri geçtiğimiz yıl Gazze sınırında yaşanan ve 189 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarında İsrail askerlerinin "savaş suçu işlemiş olabileceğini" açıkladı. BM raporunda, "İsrail güvenlik güçleri, tehdit oluşturmayan ya da çatışmalara katılmayan barışçıl Filistinli göstericileri vurarak öldürdü ve sakat bıraktı" ifadeleri yer aldı.
Gazze sınırında gerçekleştirilen protestolarda İsrail askerleri barışçıl göstericilere sayısız kez gerçek mermilerle ateş açmıştı.
189 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ 6 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARALANDI
Olaylarda 189 Filistinli hayatını kaybederken 6 binden fazla kişi yaralanmıştı. BM yetkilileri ölümlerde sorumluluğu bulunan İsrailli komutan ve keskin nişancıların isimlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edileceğini aktardı.
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