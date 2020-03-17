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Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Son dakika: Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam 21.14'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin 4 dakika sonrasında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

17.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:37

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Muğla 'nın Bodrum ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.63 km olarak açıklandı.

21:14'teki 4.3'lük depremin ardından 4 dakika sonra bu kez 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Etiketler : Deprem, Bodrum, Muğla, AFAD, Güncel

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