Son dakika... BOLU 1 yıldır gasp suçundan aranan kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre 1 yıldır gasp suçundan aranan kişi tutuklandıBOLU'da, polisin operasyonuyla yakalanan ve örgütlü gasp suçundan kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan Tarık Bayram cezaevine gönderildi.

04.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:32
1 yıldır gasp suçundan aranan kişi tutuklandı
BOLU'da, polisin operasyonuyla yakalanan ve örgütlü gasp suçundan kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan Tarık Bayram cezaevine gönderildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da karıştığı örgütlü gasp suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan Tarık Bayram'ın Bolu'da olduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 yıldır aranan Tarık Bayram'ın yaşadığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan Tarık Bayram, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Tarık Bayram tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son dakika... BOLU 1 yıldır gasp suçundan aranan kişi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tarık Bayram, Bolu, Güncel, Haber

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