Son dakika... BOLU Pazarcılar tezgah açmalarına izin verilmemesine tepki gösterdi

Son dakika habere göre Pazarcılar tezgah açmalarına izin verilmemesine tepki gösterdiBOLU'da, il dışından gelerek semt pazarında tezgah açmak isteyen esnaflara izin verilmedi.

08.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:22
Pazarcılar tezgah açmalarına izin verilmemesine tepki gösterdi
BOLU'da, il dışından gelerek semt pazarında tezgah açmak isteyen esnaflara izin verilmedi. Yapılan görüşmelerin ardından pazarcılar tezgahlarını açtı.
Sakarya'dan gelerek Bolu İhsaniye Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açmak isteyen esnaflara polis ve zabıta ekipleri izin vermedi. Esnaflar tepki gösterirken, uygun fiyata ürün satmaları nedeniyle diğer pazarcılar tarafından şikayet edildiklerini belirtti. Yapılan görüşmelerin ardından esnaflar, Bolu Valisi Ahmet Ümit ile cep telefonuyla görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından esnafların tezgah açmasına izin verildi. Son dakika... BOLU Pazarcılar tezgah açmalarına izin verilmemesine tepki gösterdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bolu, Güncel, Haber

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