Son dakika: Borsa İstanbul 114 bin puanı aşarak rekor tazeledi

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 0,16 değer kazanarak günü 113.329,22 puanla 6 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesinden tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan endeks, açılışta yüzde 0,16 artışla 113.514,17 seviyesine yükseldi. Yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı verilerinin açıklanmasının ardından endeks 114 bin puanı aşarak yılın en yüksek seviyesini gördü.

YENİ HEDEFLER 115 BİN VE 115 BİN 500

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113 bin 400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115 bin ve 115 bin 500 seviyeleri olacağını, 111 bin puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

REKOR TAZELEDİ

BİST 100 endeksi 23 Aralık Pazartesi günü 112 bin puanı aşarak yılın rekorunu kırmıştı. Bugün 114 bin puanı aşan endeks, rekor tazelemiş oldu.