AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasındaki Brexit süreci nihayet tamamlanıyor. AB ve Londra yönetimi, Brexit'te yeni bir anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Kontrolü geri alan harika bir anlaşma yaptık. Şimdi Parlamento Brexit'in cumartesi günü yapılmasını sağlamalı." diye konuştu. AB Komisyonu Başkanı Juncker ise, "AB ve İngiltere için adil ve dengeli anlaşma oldu" dedi.

BREXİT NEDİR?

Brexit, çeşitli kişiler, çıkar grupları ve siyasi partiler tarafından Birleşik Krallık'ın 1973'te Avrupa Birliği'nin önceli olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılmasından beri yürütülen bir siyasi hedef. Avrupa Birliği'nden ayrılma hakkı, Avrupa Birliği Antlaşması'nın 50. maddesi ile tüm üye ülkelere tanınmıştır.

Bu konudaki ilk referandum 1975'te yapıldı, seçmenlerin yüzde 67'si üyeliğin devam etmesi yönünde oy kullandı. 2016'da bir kez daha referanduma gidildi ve seçmenlerin yüzde 52'si Avrupa Birliği'nden çıkılması yönünde oy verdi. Brexit referandumundan sonra Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron istifa etmişti.