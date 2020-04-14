Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

73 yaşındaki siyasetçi, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Öte yandan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dün Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilip yoğun bakıma alınmıştı. Durumunun iyiye gittiği açıklanırken acı haber bu sabah geldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baş'ın cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından alınarak aile kabristanlığına defnedilmek üzere Akçaabat'a götürüldü.

YAŞADIĞI MAHALLE KARANTİNA ALTINDA

Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Kovid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını "Veda Hutbesinde İnsan Hakları" konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamladı ve bu üniversitede göreve başladı. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek "İslam ve Hz. Mevlana", "Tasavvuf Tarihi", "Din Sosyolojisi" ve "Din Psikolojisi" konularındaki tezleri neticesinde "Profesörlük" unvanını da aynı üniversiteden aldı.

Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, iş insanı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

a) Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yaptı.

b) Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yaptı.

c) İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürüttü.

d) BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.

e) Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.

f) Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıdır.

g) Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı'dır.

Kendisi Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir.

Prof. Dr. Haydar Baş'ın görüşleri ve tezleri dünyada ve Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisansüstü tezlere ve akademik araştırmalara konu edildi.