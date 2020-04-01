Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 8 kuruş zam geldi. Benzine dün de 10 kuruş indirim gelmişti.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde8 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,20 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,03 liradan 5,11 liraya, İzmir'de 5,12 liradan 5,20 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.