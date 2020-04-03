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Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi

Son dakika: Dün 14 kuruş indirim yapılan benzine bugün de 20 kuruş zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompaya yansıyacak.

03.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:22

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 20 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak. Benzine dünde 14 kuruş indirim gelmişti.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"4 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde20 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 5,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,97 liradan 5,17 liraya, İzmir'de 5,06 liradan 5,26 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Etiketler: Ekonomi, Güncel

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20 kuruş zam geldi

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