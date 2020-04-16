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Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

16.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:35

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim, pompa fiyatlarına da yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"17 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 21 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi

MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardında motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,34 liradan 5,13 liraya inecek. Motorinin litresi Ankara'da 5,42 liradan 5,21 liraya, İzmir'de ise 5,44 liradan 5,23 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
Etiketler: Ekonomi, Güncel
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